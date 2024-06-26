Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
билеты на предпоказ фильма «Анора»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Набор на курсы в CoffeeStudio
Готовим сами: Говяжьи щечки с воздушным пюре.
Встречаем Новый год в ресторане «Гельдт»
Господин Рейтингомер
Объекты агротуризма
Фермерство по любви
Кружки и секции для детей
Репортаж За достойный труд
Лонгрид мифы о молоке
Муниципальная реформа 2.0: впереди большая работа
Новосокольническое животноводство
Первый урожай черной смородины
нейросетевой Пушкин
 
 
 
ещё В России и мире 26.06.2024 15:010 Лидер группы «Руки вверх» приехал в женский монастырь 14.10.2024 07:300 День работников заповедного дела празднуют в России 12.10.2024 22:001 Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp 12.10.2024 20:001 Минздрав подготовил проект Программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год 12.10.2024 19:200 Субкультура квадроберов не просуществует долго, заявила эксперт 12.10.2024 19:000 Как ухаживать за кожей и волосами в холода, рассказала эксперт
 
 
 
Самое популярное 07.10.2024 09:300 Труп женщины нашли во дворе на Рижском проспекте в Пскове 09.10.2024 08:500 В поезде, следовавшем из Псковской области, обнаружили взрывное устройство - Mash 07.10.2024 13:015 Стало известно, кого могут делегировать в Совет Федерации от Псковской области вместо Андрея Турчака 07.10.2024 22:580 Полиция назвала цель следственного эксперимента в Пскове с перекрытием улицы 09.10.2024 15:028 Научно-образовательный центр мирового уровня хотят создать в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

День работников заповедного дела празднуют в России

14.10.2024 07:30|ПсковКомментариев: 0

День работников заповедного дела отмечается в России с 1999 года. Решение об его учреждении приняли директора государственных природных заповедников во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место государственных природных заповедников в регионах России», проходившего во Владивостоке.

Изображение от freepik

В ходе семинара у участников возник логичный вопрос о том, почему у них до сих пор нет своего праздника, хотя история заповедного дела началась в России аж в 1917 году. Тогда был создан Баргузинский государственный заповедник. Несправедливость устранили в последний день семинара, 14 октября, когда принималась резолюция. Именно этот день все собравшиеся решили считать своим профессиональным праздником.

День работников заповедного дела не имеет статуса официального праздника. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, в ведении которого находились все российские заповедники и который мог утвердить эту инициативу, был упразднен указом президента РФ в мае 2000 года, а его функции перешли Министерству природных ресурсов (сегодня это — Министерство природных ресурсов и экологии РФ).

Тем не менее, хорошая традиция поздравлять в этот день всех, чья деятельность связана с заповедным делом, прижилась. Работники заповедников — настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации, пишет Calend.ru. Именно они помогли спасти от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого пятнистого оленя и множество других редких видов животных, часть из которых существует сегодня только в заповедниках.

Об энтузиазме этих людей стоит говорить еще и потому, что, несмотря на трудности такой работы, она в России является низкооплачиваемой.

Впрочем, основная цель Дня работников заповедного дела — не только чествование тех, кто связал свою жизнь с этой профессией, но и привлечение внимания всех россиян к заповедному делу. Ведь заповедная система России — это настоящее национальное достояние, которой можно только гордиться.

Сегодня в России (по данным на конец 2022 года) почти 13 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 109 государственных природных заповедников, 69 национальных парков и 63 государственных природных заказника, десятки дендрологических парков и ботанических садов. В них работает свыше 10 тысяч человек. И в честь своего профессионального праздника они получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а в ряде регионов страны на природных территориях и в экоцентрах проводятся различные тематические мероприятия.

Теги: #заповедные территории
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 269 человек
14.10.2024, 07:300 День работников заповедного дела празднуют в России 14.10.2024, 07:000 Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября 13.10.2024, 22:000 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 13 октября 13.10.2024, 21:400 Псковские каратисты привезут домой 15 медалей с соревнований в Петербурге
13.10.2024, 21:200 Завершились гастроли Калининградского театра кукол в Пскове 13.10.2024, 21:050 Архитектурная подсветка появилась на здании администрации города Пскова 13.10.2024, 21:000 Фотофакт: Утки плавают в псковских лужах 13.10.2024, 20:400 В Пскове прошел 122-ой забег «5 верст»
13.10.2024, 20:200 Молебен в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы состоится в Покровском храме Печорского монастыря 13.10.2024, 20:000 Псковский поставщик продукции для монтажа трубопроводов перешёл в женские руки 13.10.2024, 19:400 Скончался создатель банка «СБС-агро» Александр Смоленский 13.10.2024, 19:201 Завод крупнейшего производителя водки в России лишили лицензии
13.10.2024, 19:000 Чего нужно избегать при термических ожогах, напомнили псковичам в МЧС 13.10.2024, 18:400 Псковские гребцы завоевали бронзу и серебро на соревнованиях в Махачкале 13.10.2024, 18:201 Под ведущей программы «Время» сломался стул в прямом эфире 13.10.2024, 18:000 Субботник в усадьбе Строганова в порховской деревне Волышово прошел 13 октября
13.10.2024, 17:400 Частица мощей Матроны Московской прибудет в Великие Луки 18 октября 13.10.2024, 17:201 Пол декоративного вагона рухнул во время съемок фильма «Василий Тёркин» 13.10.2024, 17:000 Продукции более чем на 30 млрд рублей произвели аграрии Псковской области 13.10.2024, 16:400 Псковичка обнаружила на даче огромное гнездо шершней. ФОТО
13.10.2024, 16:200 Автор памятника Арине Родионовне рассказал, как «лепил няню из глины Пушкина»   13.10.2024, 16:000 Михаил Ведерников: В этом году мы ожидаем 125 тысяч тонн зерновых и 19 тысяч тонн овощей 13.10.2024, 15:400 Мужчина погиб из-за неосторожного обращения с огнем в Стругах Красных 13.10.2024, 15:200 Наталья Федорова: Работать в сельском хозяйстве - значит отдавать земле знания и полученный от предков опыт
13.10.2024, 14:554 Памятник самой известной няне России открыли близ музея-заповедника «Михайловское» 13.10.2024, 14:400 На студенческой Вахте Памяти в Псковской области нашли солдатский медальон 13.10.2024, 14:200 Пропавшего мужчину в полосатой футболке из Дедовичей нашли мертвым 13.10.2024, 14:000 Игорь Иванов: Работники сельского хозяйства продолжают традиции наших предков
13.10.2024, 13:400 До +11 градусов прогреется воздух 14 октября в Псковской области 13.10.2024, 13:200 Старт дан: в Новосокольническом районе фермер развивает мясное животноводство 13.10.2024, 13:000 В Роскачестве рассказали, что делать с дискриминацией на собеседовании 13.10.2024, 12:400 Фотофакт. Триколор на небосводе запечатлела псковичка
13.10.2024, 12:200 Александр Козловский: Вопросы пенсий остаются одними из основных 13.10.2024, 12:000 Гинцбург: Вакцина от рака подавляет развитие опухоли 13.10.2024, 11:526 Дерзкий проезд на красный сигнал светофора на одном из крупных перекрестков в Пскове попал на видео 13.10.2024, 11:400 13 октября - что нельзя делать в пограничный день. Народные приметы на день Григория Летописца
13.10.2024, 11:200 Заключительный органный концерт состоится в Печорах 13 октября 13.10.2024, 11:002 Эксперт рассказал, когда искусственный интеллект заменит терапевта 13.10.2024, 10:400 Трайбл станцевали на фоне Псковского кремля. ВИДЕО 13.10.2024, 10:200 6 из 10 псковичей всегда проверяют срок годности продуктов питания - опрос
13.10.2024, 09:400 Зачем собакам нужны интеллектуальные игры, рассказали кинологи 13.10.2024, 09:200 Александр Котов: Современное сельское хозяйство становится все более высокотехнологичным 13.10.2024, 09:000 70% россиян живут в собственном жилье - опрос 12.10.2024, 22:001 Россиян предупредили об опасности открыток в WhatsApp
12.10.2024, 21:470 Поездка по литературным местам Псковской области состоялась для молодежи  12.10.2024, 21:401 Детсадовцы из Палкино выучили знаки дорожного движения и получили игру для юных пешеходов 12.10.2024, 21:390 Комету «Цзыцзиньшань» запечатлели в Псковском районе 12.10.2024, 21:160 Благодарственные письма и иконы вручили активным участникам «Покровской ярмарки» в Новосокольниках
12.10.2024, 21:000 Псковича со шрамами продолжает искать полиция 12.10.2024, 20:400 Ведро грибов собрали псковичи в гдовских лесах 12.10.2024, 20:200 Первыми получить вакцину от рака смогут пациенты с меланомой 12.10.2024, 20:001 Минздрав подготовил проект Программы гарантий бесплатной медпомощи на 2025 год
12.10.2024, 19:400 Псковские школьники могут принять участие в олимпиаде о безопасности дорожного движения 12.10.2024, 19:200 Субкультура квадроберов не просуществует долго, заявила эксперт 12.10.2024, 19:000 Как ухаживать за кожей и волосами в холода, рассказала эксперт 12.10.2024, 18:400 Проблемы пробации наркозависимых осужденных обсудил псковский омбудсмен на совещании
12.10.2024, 18:230 Концерт «Юбилеи великих» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 12.10.2024, 18:220 Первоклассники из Палкино узнали о правилах пересечения проезжей части 12.10.2024, 18:200 Сезон работы фонтанов закрывается в Пскове 12.10.2024, 18:003 В России стали есть больше рыбы
12.10.2024, 17:350 Спрос на автослесарей в России вырос на 47% 12.10.2024, 17:080 Мужчину в полосатой футболке со шрамом на запястье ищут в Дедовичах 12.10.2024, 17:000 День преподобного Феофана Милостивого отмечают православные 12.10.2024, 16:420 Минпромторг призвал ввести долю российского вина в 20% в ресторанах и магазинах
12.10.2024, 16:210 Команда клуба Nordman принимает участие в турнире по настольному теннису в Петербурге 12.10.2024, 16:000 14-летняя девочка погибла при пожаре в Дедовичах 12.10.2024, 15:400 До -2 градусов похолодает в Псковской области ночью 13 октября 12.10.2024, 15:180 Новую икону установили на часовне святителя Николая Чудотворца острова Талабск
12.10.2024, 14:561 Коллекцию кирпичей с клеймами нашли археологи на Плехановском посаде в Пскове 12.10.2024, 14:400 Полицейские обеспечили охрану правопорядка на «Покровской ярмарке» в Новосокольниках 12.10.2024, 14:200 Житель Пыталовского округа порезал ножом своего знакомого и отправился за решетку 12.10.2024, 14:000 Выставка «Краски Снетогорья» пройдет в Псковской областной библиотеки 13 октября
12.10.2024, 13:400 Минздрав прорабатывает возможное увеличение возрастного порога продажи алкоголя 12.10.2024, 13:200 Спортсмены из России и Белоруссии приехали в Великие Луки на соревнования по боксу 12.10.2024, 13:000 Россиянам напомнили об ответственности при просрочке платежей за услуги ЖКХ 12.10.2024, 12:403 Шесть псковичей лишились доступа к «Госуслугам» после общения с мошенниками
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru