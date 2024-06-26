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День работников заповедного дела празднуют в России

День работников заповедного дела отмечается в России с 1999 года. Решение об его учреждении приняли директора государственных природных заповедников во время всероссийского семинара-совещания «Роль и место государственных природных заповедников в регионах России», проходившего во Владивостоке.

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В ходе семинара у участников возник логичный вопрос о том, почему у них до сих пор нет своего праздника, хотя история заповедного дела началась в России аж в 1917 году. Тогда был создан Баргузинский государственный заповедник. Несправедливость устранили в последний день семинара, 14 октября, когда принималась резолюция. Именно этот день все собравшиеся решили считать своим профессиональным праздником.

День работников заповедного дела не имеет статуса официального праздника. Государственный комитет РФ по охране окружающей среды, в ведении которого находились все российские заповедники и который мог утвердить эту инициативу, был упразднен указом президента РФ в мае 2000 года, а его функции перешли Министерству природных ресурсов (сегодня это — Министерство природных ресурсов и экологии РФ).

Тем не менее, хорошая традиция поздравлять в этот день всех, чья деятельность связана с заповедным делом, прижилась. Работники заповедников — настоящие энтузиасты и неравнодушные люди. Благодаря их усилиям удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира на территории Российской Федерации, пишет Calend.ru. Именно они помогли спасти от истребления соболя, европейского бобра, амурского тигра, зубра, дикого пятнистого оленя и множество других редких видов животных, часть из которых существует сегодня только в заповедниках.

Об энтузиазме этих людей стоит говорить еще и потому, что, несмотря на трудности такой работы, она в России является низкооплачиваемой.

Впрочем, основная цель Дня работников заповедного дела — не только чествование тех, кто связал свою жизнь с этой профессией, но и привлечение внимания всех россиян к заповедному делу. Ведь заповедная система России — это настоящее национальное достояние, которой можно только гордиться.

Сегодня в России (по данным на конец 2022 года) почти 13 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, среди которых федерального значения: 109 государственных природных заповедников, 69 национальных парков и 63 государственных природных заказника, десятки дендрологических парков и ботанических садов. В них работает свыше 10 тысяч человек. И в честь своего профессионального праздника они получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а в ряде регионов страны на природных территориях и в экоцентрах проводятся различные тематические мероприятия.