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Субкультура квадроберов не просуществует долго, заявила эксперт

Субкультура квадроберов не просуществует долго, если ее не превратят в маркетинг. А вот ее радикальный запрет может вызвать обратный эффект, считает директор Института педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета, кандидат психологических наук, профессор Татьяна Сахарова.

«На мой взгляд, если данная субкультура не будет превращена в маркетинг - магазины одежды, атрибутов и тому подобное, то она достаточно быстро себя изживет. Радикальные запреты данной субкультуры могут вызвать обратный эффект», - сказала она.

Эксперт заметила, что для подросткового возраста всегда были свойственны различные виды субкультур, основная цель любой из них - выделиться из окружающего мира, продемонстрировать идентичность с такими как ты. «Мы переживали в разные годы активность эмо, готов, ЧВК "Рёдан", "зацеперов"», - напомнила она.

По ее словам, как правило, все подростковые увлечения угасают к окончанию подросткового возраста. «Мы не видим с вами сегодня на улице взрослых готов или эмо. Опасность появляется тогда, когда в данную субкультуру "встраиваются" взрослые, преследующие особые цели. Любым таким объединением подростков проще манипулировать», - заметила Татьяна Сахарова.

Говоря о содержательных опасностях субкультуры квадроберов, кандидат психологических наук отметила отказ от личности в человеке и стирание границ между реальным поведением и имитацией.

Квадробинг - вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее, пишет ТАСС. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.