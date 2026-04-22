Зюганов поддержал Боню, заявив об угрозе революции

Выступившая с резонансным обращением к президенту России Владимиру Путину блогер Викторя Боня подняла вопросы, которые уже ставились коммунистами в Госдуме, заявил на пленарном заседании глава КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, РФ может повторить ситуацию 1917 года. Депутат связал это с «провалившейся до дна» экономикой.

«Она (Боня) перечислила все вопросы, которые тут ставились, и вы слышали. И почему Анапе грязное пятно, и почему не отреагировали вовремя на помощь Дагестану и Чеченской Республике», — сказал Зюганов.

Парламентарий указал, что его партия делает все для поддержки стратегии президента Владимира Путина, но в Кремле «не слышат», однако при этом «услышали Боню», пишет Рамблер.

