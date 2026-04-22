Зюганов поддержал Боню, заявив об угрозе революции

Выступившая с резонансным обращением к президенту России Владимиру Путину блогер Викторя Боня подняла вопросы, которые уже ставились коммунистами в Госдуме, заявил на пленарном заседании глава КПРФ Геннадий Зюганов.
По его словам, РФ может повторить ситуацию 1917 года. Депутат связал это с «провалившейся до дна» экономикой.
Парламентарий указал, что его партия делает все для поддержки стратегии президента Владимира Путина, но в Кремле «не слышат», однако при этом «услышали Боню», пишет Рамблер.