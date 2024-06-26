В России и мире

В России подвели итоги конкурса «Семья года»

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года» прошла в пятницу в Государственном Кремлевском Дворце, на сцене чествовали 88 российских семей - победителей в пяти номинациях.

«В нашей стране сегодня 2,5 миллиона многодетных семей. За последние пять лет количество их увеличилось на четверть. Но мы приложим все усилия, чтобы многодетных семей в нашей стране было больше. И я закончу свои слова со словами благодарности и девизом годы семьи: «Нам есть, куда расти», - сказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе церемонии.

В Государственном Кремлевском Дворце прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года». Лучшие семьи России получили дипломы победителей в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций», пишет РИА Новости.

По итогам конкурса победителями «Семьи года» стали 88 российских семей, в том числе в номинации «Многодетная семья» – 21 семья, в номинации «Молодая семья» – 16 семей, в номинации «Сельская семья» – 18 семей, в номинации «Золотая семья» – 12 семей, в номинации «Семья – хранитель традиций» – 21 семья.

Всего в 2024 году в конкурсе приняли участие более 11 тысяч семей. По итогам региональных этапов конкурса в оргкомитет поступили и были рассмотрены 388 заявок со всей страны.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Семья года» проводится уже в девятый раз. В 2024 году он стал одним из ключевых мероприятий Года семьи в России. Его организаторами выступили министерство труда и социальной защиты РФ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов России.

Указом президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи и посвящен «популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей». Председателем оргкомитета по его проведению была назначена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.