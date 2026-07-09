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Комика Семёна Слепакова* объявили в розыск

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Столичные следователи завершили расследование уголовного дела комика-иноагента Семена Слепакова*, заочно обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Фото: РИА Новости/ Владимир Песня

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Семена Слепакова*. Он (заочно - ред.) обвиняется в... "уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах», - сказали в ведомстве.

По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физлица, выполняющего функции иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ). При этом, находясь за границей, он продолжал публиковать в соцсети материалы без плашки иноагента.

В СК РФ также добавили, что Слепаков* заочно арестован и объявлен в розыск.

*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ

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