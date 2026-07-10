В двух регионах РФ власти рекомендовали перейти на удаленку для экономии бензина

Власти Новосибирской области рекомендовали работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы в связи с введением режима повышенной готовности из-за проблем с топливом. Постановление об этом подписал исполняющий обязанности губернатора Константин Хальзов, оно опубликовано на сайте правительства региона.

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Режим ввели с 8 июля и до особого распоряжения. Основная цель, как поясняется в документе, — не допустить остановки работы экстренных и аварийных служб. Чиновникам областных органов власти и подведомственных учреждений поручили экономить топливо и по возможности пересесть на общественный транспорт.

Компаниям, чья работа не связана с жизнеобеспечением, власти порекомендовали перевести персонал на удаленку и сократить расход горючего. Муниципалитетам поручено обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения, социальных объектов и общественного транспорта, а также подготовить резервные генераторы.

Владельцам автозаправочных станций на территории Новосибирской области в правительстве посоветовали создать запас топлива и отпускать его без ограничений для машин экстренных служб. Полиции и Росгвардии поручили следить за порядком на АЗС.

Жителям региона рекомендовали меньше пользоваться личными автомобилями, а перед поездкой проверять, хватит ли бензина на дорогу туда и обратно, пишет «Газета.ru».

А в Томской области чиновникам рекомендовали тщательнее планировать служебные поездки и чаще проводить совещания в онлайн-формате, чтобы сократить расход бензина. Об этом заявила заместитель губернатора региона по управлению делами Ольга Крылова. По ее словам, такая рекомендация связана в том числе со значительной удаленностью большинства муниципалитетов от областного центра.

«В настоящее время, учитывая значительную удаленность большинства муниципалитетов от областного центра, должностным лицам дополнительно рекомендовано детальнее планировать служебные выезды и шире применять дистанционные форматы взаимодействия», — говорится в ответе Ольги Крыловой на вопрос о мерах по снижению потребления топлива служебным транспортом.

Обычно государственные органы Томской области расходуют около 15 тысяч литров бензина в месяц. Речь идет об автомобилях учреждения, которое обслуживает губернатора Томской области, региональное правительство, Законодательную думу, Контрольно-счетную палату, уполномоченного по правам человека и другие государственные органы региона, пишет «Фонтанка.ру».

«Расход бензина автомобилями учреждения, обслуживающими губернатора Томской области, правительство Томской области, Законодательную думу Томской области, Контрольно-счетную палату Томской области, уполномоченного по правам человека в Томской области и иные государственные органы Томской области, составляет около 15 тысяч литров в месяц», — сказала Ольга Крылова.

Напомним, новая система разведения потоков автомобилей на АЗС начала работу в Псковской области в тестовом режиме с сегодняшнего дня, 10 июля. Разделение машин происходит по чётным и нечётным дням в соответствии с регистрационными номерами транспортного средства.