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Водитель упавшего в реку автобуса в Петербурге получил шесть лет колонии

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд приговорил Рахматшоха Курбонова — водителя автобуса, упавшего в реку Мойку — к шести годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Свою вину он признал, раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Курбонов будет отбывать наказание в колонии общего режима с запретом на право управления транспортом на срок 2,5 года, пишет Lenta.ru.

Трагедия произошла 10 мая. Автобус с пассажирами столкнулся с легковым автомобилем и упал в реку Мойку. Несколько человек пострадали. Шестерых спасти не удалось.