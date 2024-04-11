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Автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Петербурге

Пассажирский автобус лазурного цвета упал в реку Мойку в результате дорожно-транспортного происшествия в Санкт-Петербурге 10 мая. По информации одного из очевидцев, автобус врезался в два автомобиля, пробил ограду и упал в воду. На место происшествия прибыли медики и полиция.

Фото: «Фонтанка»

По данным «Фонтанки», автобус принадлежит ООО «Такси». Представитель перевозчика сообщил, что обстоятельства произошедшего выясняются.

Видео: Telegram-канал 112

Из воды по одному достают людей без сознания. В воде может быть до 20 человек.