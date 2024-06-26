В России и мире

Россия предложила Китаю провести совместный фестиваль

Россия предложила Китаю создать совместный фестиваль высокого уровня по типу «Интервидения», рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Есть еще идея хорошая создать высокого уровня фестиваль типа «Интервидения». Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится, но мы все вместе поработаем и над этим», - сказал Путин в интервью тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.

«Интервидение»- конкурс эстрадной песни, созданный Международной организацией радиовещания и телевидения (OIRT) в 1965-1980-х годах, пишет РИА Новости.

Президент РФ также отметил, что в Китае любят российское кино.