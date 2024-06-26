В России и мире

Выпуск автомобилей в России увеличился более чем на 30%

Отечественные автопроизводители по итогам трех кварталов текущего года более чем на треть нарастили выпуск легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.

С января по сентябрь 2024 года в стране было выпущено в общей сложности 675,9 тысяч транспортных средств. Это на 34,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило издание со ссылкой на отчет Росстата о промпроизводстве в 2023 году. За три квартала текущего года с конвейеров российских предприятий сошли 508 тысяч легковых машин, что на 39,9% больше аналогичного периода прошлого года (358 тыс. машин), пишут Известия.

Отмечается, что выпуск грузовиков и автобусов обогнал досанкционные показатели. Так, за три квартала текущего года была произведена 141 тысяча грузовых машин, что на 17,1% больше по сравнению с данными за аналогичный период 2023 года. При этом за девять месяцев 2021 года объем выпуска составил всего 129 тысяч штук. Что касается автобусов полной массой до пяти тонн, то с января по сентябрь 2021 года было собрано 9,8 тысяч штук, а за три квартала 2024 года — 11,1 тысячи штук, что на 11,7% больше, чем за три квартала 2023 года.

По данным издания, увеличение объемов производства автомобилей во многом связано с перезапуском в 2024 году производства на ранее остановленных предприятиях. Например, в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan выпускают кроссоверы Х-Сite. Также в городе производят машины Solaris. В Калужской области перезапустили сборку Citroen. Во Владивостоке фирма Sollers выпускает под собственным брендом автобусы, а в Ульяновске — грузовые авто. В Калининградской области начали производить легковые машины Amderauto, Forthing и грузовики Ambertruck. В Ижевске стартовал выпуск Lada Largus. В Тульской области на конвейере завода Haval выпускают внедорожник H3. В Липецке предприятие Evolute начало сборку гибридного кроссовера i-Space. Кроме того, на некоторых российских заводах производили партии машин Chery, Exeed, DFSK и Jetour.