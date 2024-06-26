В России и мире

Исландии из-за потепления грозят страшные извержения вулканов

Изменения климата могут привести к неконтролируемым извержениям вулканов в Исландии.

«Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или «это может произойти раньше»», — передаётся, ссылаясь на слова вулканолога из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.

Эксперт объяснила, что сдерживанию вулканических извержению способствуют ледники, однако с потеплением климата территория страны становится все меньше покрыта льдом. Именно это обеспечивает все условия для вулканической активности, сообщает издание Reuters.