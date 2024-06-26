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Автобусы из Пскова смогут делать новую остановку в Петербурге

Четыре новых остановочных пункта для межрегиональных перевозок появятся в Санкт-Петербурге. Еще один может дорасти до статуса автовокзала.

В первом квартале следующего года остановки организуют в Пулково и у станций метро «Балтийская», «Московская» и «Автово».

«Они будут соответствовать единым требованиям к качеству и безопасности обслуживания пассажиров, в том числе маломобильных людей. Каждый пункт будет оборудован крытым павильоном для пассажиров. В них будут места для ожидания транспорта, продажи билетов, камеры видеоконтроля», — говорится в сообщении правительства Санкт-Петербурга.

Сейчас лишь автовокзал на Обводном канале соответствует всем требованиям. Новые остановки будут промежуточными между ним и пунктами назначения, но в будущем и с них самих начнут отправляться рейсы в Москву, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области и в Беларусь.

«Комтранс прогнозирует рост пассажиропотока на межгороде после этого на 10%. Согласно опросу перевозчиков, наибольшую востребованность будут иметь остановочные пункты в Пулково и у метро "Московская“», — сообщает ведомство.

В перспективе еще один полноценный автовокзал запланирован на базе остановки у станции метро «Шушары», пишет Фонтанка.ру.

Напомним, одновременно обсуждается много лет строительство на инвестиционных условиях автовокзалов у «Купчино» и на «Парнасе», его собирались осуществить еще в 2016–2017 годах. Участок у «Купчино» инвестор получил в аренду в 2021-м, а в мае 2024-го ему выдали и разрешение на строительство.