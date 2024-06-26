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Депутат считает, что регистрация питомцев может решить проблему бездомных животных

Регистрация домашних животных необходима для привлечения к ответственности их безответственных владельцев, это в том числе поможет решить проблему бездомных питомцев. Такое мнение высказал первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла протокольное поручение думскому комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды обратиться к Минприроды РФ с предложением оказать содействие регионам в вопросе реализации мер по защите граждан от нападений безнадзорных животных. Автором поручения выступил Бурматов.

«Если бы животных регистрировали, они бы бездомными не были. <…> Потому что люди их понабрали весной детям поиграть ради забавы, а теперь на всю страну сотни тысяч бездомных животных. И некого привлечь к ответственности. А если бы была регистрация, тогда можно было бы привлекать», - сказал Бурматов.

По его мнению, регистрация необходима для того, чтобы заставить недобросовестных владельцев платить штрафы за брошенное домашнее животное, пишет ТАСС.

«Сейчас платим мы с вами. Мы платим за приюты, в которых животные содержатся, это все бюджетные деньги, наши с вами деньги, налогоплательщиков», - отметил депутат.