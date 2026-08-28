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14-летний подросток украл камеру с остановки в российском регионе

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В полицию Вологды поступило заявление о краже видеокамеры с остановки на улице Гончарной. Ущерб составил почти семь тысяч рублей. Возбудили уголовное дело. 

Полицейские отследили подозреваемого. Им оказался 14-летний местный житель, пишет Сher-poisk.ru. Подросток рассказал правоохранителям, что ночью возвращался домой и заметил установленную на остановке камеру. Он снял устройство и забрал его с собой. По словам юноши, чёткого плана, что делать с камерой дальше, у него не было — он решил взять её ради развлечения.

Похищенную технику подросток хранил дома, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело за кражу. На время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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