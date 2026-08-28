Экс-директора Газманова приговорили к семи годам колонии

Хорошевский суд Москвы приговорил к семи годам колонии Дмитрия Царенко, бывшего концертного директора певца Олега Газманова. Царенко признан виновным в хищении прибыли от концертов артиста на сумму свыше 15 млн рублей.

Фото: Алексей Потицкий/ ТАСС

«По совокупности назначенных наказаний [и приговоров] окончательно назначить 7 лет», - огласил судья. Суд зачел Царенко в срок отбывания наказания время, проведенное под стражей с момента его задержания по первому уголовному делу.

Царенко признан виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Всего в деле бывшего концертного директора певца насчитывается 17 эпизодов. Гражданский иск удовлетворен в счет возмещения причиненного Царенко ущерба в размере более 15,3 млн рублей. Наложенный на недвижимость подсудимого арест суд оставил без изменения. Ранее в ходе прений сторон защита Царенко попросила оправдать его после выступления прокурора, попросившего для фигуранта 9-летний срок. Адвокаты намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Представитель Газманова с позицией гособвинителя согласился полностью и просил назначить Царенко то наказание, которое подсудимому было запрошено в прениях, пишет ТАСС.

Ранее в судебном заседании была допрошена аудитор Газманова Ольга Джавахадзе. Она рассказала, что по просьбе певца провела проверку деятельности его компании «ОМГ-промо», в которой Царенко был гендиректором. В ходе аудита были выявлены несостыковки между валовыми доходами от продажи билетов, в частности, на концерты в Москве и Петербурге, и гонорарами Газманова, сообщала свидетель. По ее словам, после увольнения Царенко прибыль Газманова от концертов увеличилась на 40%.

Царенко не признает вину и утверждает, что всегда действовал по указанию Газманова. В последнем слове подсудимый заявил, что доверял певцу и был готов «ради него сесть в тюрьму», но «ошибся в нем, как в человеке». По его словам, он не совершал хищение у Газманова денег, «которые до артиста доходили и поступали», а сам Царенко до задержания проживал в принадлежащей теще трехкомнатной квартире в московской хрущевке.

Он также подал иск к артисту. В нем он потребовал от певца вернуть 44 млн рублей, которые подсудимый назвал неосновательным обогащением. Царенко занимал пост гендиректора «ОМГ-промо» и концертного директора Газманова с 2010 по 2024 год. В июле 2025 года его приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии по другому делу, которое также связано с мошенничеством в отношении певца.