 
В России и мире

Путин протестировал новый автомобиль Volga К 50

2

Президент РФ Владимир Путин лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga К 50.

Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.

Президент за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.

Перед этим президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей Volga. Путин лично протестировал сначала водительское сиденье, а затем и пассажирское.

После того, как президент приехал на Volga К 50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что «в салоне мягко и тихо».

«Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем», - добавил президент.

В ходе поездки Путин также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и в осмотре выставки конкурса АСИ «Знай наших», встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026