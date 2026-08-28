Путин протестировал новый автомобиль Volga К 50

Президент РФ Владимир Путин лично протестировал и оценил новый автомобиль Volga К 50.

Глава государства в пятницу прибыл в Нижний Новгород. Он посетил нижегородский автокластер, на котором производятся автомобили Volga.

Президент за рулем нового автомобиля проехал от одного цеха нижегородского производственного кластера к другому в сопровождении представителя компании.

Перед этим президенту рассказали о характеристиках новой линейки автомобилей Volga. Путин лично протестировал сначала водительское сиденье, а затем и пассажирское.

После того, как президент приехал на Volga К 50, журналисты спросили его мнение об автомобиле. Путин отметил, что «в салоне мягко и тихо».

«Управлять очень хорошо. Можно одним пальцем», - добавил президент.

В ходе поездки Путин также принял участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени» и в осмотре выставки конкурса АСИ «Знай наших», встретился с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, пишет РИА Новости.