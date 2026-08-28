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Беспилотник попал в «Магнит» в подмосковном Павловском Посаде

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Беспилотник попал в магазин «Магнит» в Павловском Посаде, взрывной волной выбиты окна в расположенной рядом поликлинике, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Фото здесь и далее : Воробьёв LIVE/MAX

«Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено», — написал он на платформе Max.

Андрей Воробьев подчеркнул, что поликлиника не закрывается и продолжает принимать пациентов в штатном режиме, приостановлена только работа кабинета физиотерапии. Сейчас специалисты убирают помещения и фиксируют последствия удара.

Поврежденное медучреждение планируют восстановить в ближайшее время, добавил губернатор.

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