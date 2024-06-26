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Женщины не имеют никакого отношения к демографии, заявил специалист

Женщины не имеют никакого отношения к демографии, заявил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Женщины вообще никакого отношения к демографии не имеют. Вопрос основной всегда в мужчинах. Если мужчина решает, что у него семья, он любит и у него должно быть трое-четверо детей, гарантирую: 90 % женщин пойдут по этому сценарию. Без всяких "социологий" и еще каких-либо важных наук», — сказал специалист.

По мнению Крупнова, проблема демографии является проблемой мужчин, пишет радио Sputnik. В России необходимо «поднимать мужиков — поднимать их самооценку, здоровье, выправлять ряд правовых вопросов», и тогда в стране все будет хорошо, добавил эксперт.