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Выборы президента проходят в США

Выборы президента проходят в Соединенных Штатах Америки.

Компания Edison Research прогнозирует кандидату от республиканцев на президентских выборах и экс-президенту США Дональду Трампу 230 голосов выборщиков, а его сопернице от демократов и вице-президенту Камале Харрис - 169 голосов, передает агентство Рейтер.

Согласно данным Edison Research, Трамп по состоянию на 24.00 (8.00 мск) может получить голоса 230 выборщиков, а Харрис - 169.

Для победы кандидату необходимо будет набрать 270 голосов.

В США СМИ традиционно объявляют предполагаемого победителя (так называемый projected winner) по мере поступления данных о ходе голосования. Это позволяет быстро информировать общественность об ориентировочных итогах, основываясь на проверенных данных, пишет РИА Новости.

Ведущие медиакомпании привлекают независимых аналитиков и статистиков, которые работают с данными избирательных участков и результатами опросов. Такая система прогнозирования опирается на детальный анализ и многолетний опыт, что позволяет сделать исход выборов более прозрачным и понятным для избирателей.

На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.