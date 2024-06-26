В России и мире

Препарат для лечения редкого заболевания сердца зарегистрировали в России

Первый российский препарат для терапии одного из орфанных заболеваний сердца зарегистрирован в стране, это уникальная разработка, сообщили в Минпромторге РФ.

«Первый отечественный оригинальный препарат для терапии идиопатического рецидивирующего перикардита (ИРП) собственной разработки группы компаний «Р-Фарм» получил статус орфанного. Лекарственный препарат с торговым наименованием «Арцерикс» (МНН гофликицепт) стал первым в классе и единственным препаратом в России для терапии ИРП. Данная разработка является уникальной, на текущий момент МНН гофликицепт находится под патентной защитой в 59 странах мира», - отметили в министерстве.

Выпуск лекарственного средства для терапии ИРП осуществляется «Р-Фарм» в России по полному циклу, включая производство фармацевтической субстанции, а его разработка велась в том числе при поддержке Минпромторга, пишет РИА Новости.

«Успешная разработка и производство отечественного препарата позволит сделать доступнее терапию ИРП, что полностью соответствует целям и задачам стратегии «Фарма-2030» по обеспечению технологического суверенитета и лекарственной безопасности страны», - заключили в ведомстве.