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Врач рассказал, что лечиться мёдом нельзя

Мед – это продукт, известный уже много тысячелетий. Но все разговоры о его лечебных свойствах не подкреплены научно-доказательной базой, считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев. Он сравнил мед с биологически-активными добавками.

«Если разобраться, то мед, по сути, это – БАД. А чем БАДы отличаются от лекарств? Тем, что лекарство – стандартное, в нем есть ожидаемый эффект и ожидаемое количество действующего вещества на единицу таблетки. А у меда это совершенно никем не рассчитано и сказать, что конкретно медом можно лечить, – нельзя. К тому же, свойства меда очень сильно зависят от места произрастания тех растений, из которых пчелы его делают. То есть непосредственно какой-то подтвержденной, доказанной опытом и математикой медотерапии я не встречал», − отметил Алексей Хухрев.

По его мнению, мед ничуть не полезнее обычного сахара, это – на заметку тем, у кого диабет, пишет радио Sputnik.

«В меде много фруктозы, которая для организма не сильно полезна, потому что, в отличие от глюкозы, дает гораздо меньше энергии и при этом сильно подкидывает инсулин вверх. Поэтому многие диабетики, которые считают, что ложечка меда полезнее, чем ложечка сахара, в общем-то, глубоко ошибаются. Потому и суточной нормы у меда нет. Это как суточная норма пирожного. Вообще, человеку сахар, как и мед, не нужен, потому что он прекрасно это получает из всех остальных продуктов», − полагает Алексей Хухрев.

Благодаря рекламе, многие рядовую простуду начинают лечить противовирусными препаратами, в этом случае уж лучше мед, считает врач.

«Противовирусные препараты, кроме как лишней химической нагрузки на организм, не дают. Мед тут будет гораздо полезнее, потому что это хотя бы вкусно и проверено веками, что не навредит, если принимать, естественно, в разуме в пределах», − заключил Алексей Хухрев.