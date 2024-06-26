В России и мире

Байден впервые санкционировал применение ракет ATACMS по российской территории

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации.

Как указывается в статье, это решение означает значительный сдвиг во внешней политике Соединенных Штатов. Глава Белого дома принял его за два месяца до вступления в должность выигравшего президентские выборы США Дональда Трампа, который ранее заявлял о намерении ограничить поддержку Украины.

Как уточняют официальные лица, шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области. Газета подчеркивает, что это «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».