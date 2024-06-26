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«Десятилетие семьи» предложила провести в России Валентина Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила провести в РФ «Десятилетие семьи», отметив, что в верхней палате парламента поддержат законы, направленные на поддержку семейного благополучия граждан России.

Сенатор поздравила россиян с Днем матери, отметив важность семейных ценностей.

«Убеждена, работа по утверждению ценностей семьи должна быть постоянно в фокусе внимания государства, общества, поскольку размывание, девальвация этих ценностей – одна из целей информационной, психологической войны, которую ведёт против нас Запад. Соответственно, от укрепления институтов материнства, отцовства и детства, в целом института семьи – без преувеличения – зависит сохранение нас как нации для будущих поколений. Задача эта – экзистенциальная», - написала политик в своем блоге на сайте Совфеда.

Она отметила, что согласна с позицией о том, что «для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки». Потому что, как это в большинстве случаев обстоит и с научными открытиями, семейная политика быстрых результатов не даёт. А чтобы добиться искомого, нужны огромные вложения сил, ресурсов и время, написала Матвиенко.

«Времени у нас, на самом деле, не так много. Уже сейчас видно, что предстоит внесение корректив в целый ряд нормативных правовых актов. Учитывая ключевое значение для государства, общества преодоление демографического кризиса, всем необходимым законам в Совете Федерации будет открыта «зелёная улица». Кроме того, будем обязательно контролировать реализацию в регионах», - отметила спикер.

Матвиенко также подчеркнула, что за Год семьи в России была осуществлена колоссальная работа. Одним из её главных результатов стал проект «Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности в РФ до 2036 года», подготовленный Минтрудом по поручению президента. Сейчас он представлен на общественное обсуждение, пишет РИА Новости.