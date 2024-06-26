В России и мире

Материнский капитал достигнет миллиона рублей через 3 года

В России размер материнского капитала может достигнуть одного миллиона рублей через три года, рассказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью «Парламентской газете».

«Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей», — заявила она.

Депутат отметила, что размер материнского капитала увеличивается не на прогнозный, а на реальный размер инфляции, а рост объема меры финансовой поддержки предусмотрен трехлетним бюджетом, пишет РИА Новости.

Бессараб добавила, что перечень целей, на которые можно потратить такие выплаты остается достаточно консервативным.

«Когда семья покупает или строит жилье, очевидно, что оно на долгое время будет благом для маленького человека. В отличие от, например, автомобиля, доля которого ребенку принадлежать не будет», — уточняла депутат.