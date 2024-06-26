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Эмир Кустурица заявил, что приедет в Москву снимать фильм по Достоевскому

Прославленный сербский актер и режиссер Эмир Кустурица на свое 70-летие заявил, что скоро едет в Россию, чтобы снимать фильм по творчеству Федора Достоевского для укрепления связи русской и сербской культур.

Фото: РИА Новости/ POOL

Президент России Владимир Путин в воскресенье поздравил сербского актера и режиссера с 70-летием и отметил его активную общественную позицию и вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между народами. Советник посольства РФ Наталья Клищенкова зачитала поздравление, после чего с главой представительства Россотрудничества в Сербии Евгением Барановым вручили Кустурице подарок от посольства и Россотрудничества - барельеф «Окно на Восток».

«Благодарю и думаю, что это - родство наших душ, наших культур, нам надо работать над тем, чтобы эти культуры были живы. Поэтому я из этого моего рая уезжаю очень скоро в Москву, чтобы сделать (снять фильм – ред.) Достоевского, который все, что сейчас происходит - события в мире, Европе, все это Федор Михайлович предвидел. Он нам сказал, что надо думать, надо быть вместе и больше соединять наши культуры и я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы эти культуры были более близкими», - заявил Кустурица под аплодисменты собравшихся.

Автор барельефа - профессор Дальневосточного института искусств Игорь Обухов, ранее он написал портрет мальчика в буденовке с морской звездой на ней и уссурийским тигренком в руках на стене одного из домов в Дрвенграде, пишет РИА Новости.