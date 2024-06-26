В России и мире

Умер самый старый мужчина в мире

Самый старый человек в мире и самый пожилой ветеран Второй мировой войны, британец Джон Тиннисвуд, умер в возрасте 112 лет. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление Книги рекордов Гиннесса.

По ее информации, Тиннисвуд, который получил титул самого старого из ныне живущих людей на планете в апреле 2024 года после смерти 114 венесуэльца Хуана Переса, умер 25 ноября в доме престарелых города Саутпорт.

Как сообщает Sky News, в интервью, которое журналисты взяли у Тиннисвуда в августе по случаю его 112-летия, он объяснил свой рекорд умеренностью во всем. «Если ты пьешь слишком много, или ешь слишком много, или ходишь слишком много, если вообще ты что-то делаешь слишком много, то в итоге ты от этого пострадаешь», - заявил британец, родившийся в год гибели «Титаника». Однако Тиннисвуд признавался, что особенным секретом он поделиться не может, и считал, что ему просто повезло.

Всю жизнь британец болел за футбольный клуб «Ливерпуль», который был основан всего через 20 лет после его рождения. У него не было никакой особенной диеты, за исключением того, что каждую пятницу Тиннисвуд позволял себе традиционное блюдо английской кухни - рыбу в кляре с жареной картошкой.

Он пережил обе мировые войны, а во время второй из них работал в финансовой службе Вооруженных сил. Позже он продолжил работать в качестве бухгалтера, в том числе в нефтяных компаниях Shell и BP, а также занимался логистикой. У него осталась дочь Сьюзен, четыре внука и три правнука.

Возглавляет же список долгожителей всех времен японец Дзироэмон Кимура. Он прожил 116 лет и 54 дня и умер в 2013 году. Сама пожилая из ныне живущих женщин на планете - 116-летняя Томико Итоока из Японии, пишет ТАСС.