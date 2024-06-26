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Президент назначил Хинштейна врио главы Курской области

Президент Владимир Путин назначил депутата Александра Хинштейна врио главы Курской области, сообщается на сайте Кремля. Действующий губернатор Александр Смирнов досрочно сложил полномочия.

На встрече с Хинштейном президент отметил, что политик два года был советником директора Росгвардии (2016-2018). «И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — сказал Путин.

Президент отметил, что по мере освобождения территории региона «от противника там», необходимо будет заняться восстановлением ЖКХ, экономики и др. «Ну, а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», — обратился глава государства к Хинштейну.

Путин также сказал, что у Хинштейна «очень хорошие наработки, отношения в исполнительных органах власти», в том числе благодаря работе в силовых структурах, и попросил использовать это для выполнения поставленных задач, пишет РБК.

Тот в свою очередь заверил президента, что будет делать «все для того, чтобы это доверие оправдать». «Надеюсь, сумею выполнить поставленные задачи. Понимаю, насколько непростая сегодня ситуация в Курской области, но тем важнее реализация этих задач», — отметил он.

Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, а позднее — Московский университет МВД. С 1992 по 2003 год работал в газете «Московский комсомолец» на разных должностях. В 2003-2016 годах был депутатом Госдумы.

В 2016-2018-х работал советником директора Росгвардии. С 2018 года является депутатом Госдумы, возглавляет комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Смирнов стал врио губернатора Курской области в мае этого года, после того как его предшественник Роман Старовойт был назначен министром транспорта России. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, подсчитал ТАСС. Это один из самых коротких губернаторских сроков. Он был назначен врио главы региона 15 мая, а в сентябре победил на выборах, набрав 65,28% голосов. В полноправном губернаторском статусе без приставки врио, он пробыл главой региона 80 дней.