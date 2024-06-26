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В Госдуме перенесли рассмотрение законопроекта об организации местного самоуправления на 2025 год

Законопроект об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти требует дополнительного изучения и проработки, в этой связи на заседании Совета Думы было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год. Об этом 11 декабря сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Члены Совета Государственной Думы дополнительно обсудили вопрос о рассмотрении проекта закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Все сошлись во мнении, что законопроект требует дополнительного изучения и проработки с учетом поступивших замечаний и предложений. Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год», — сказал Вячеслав Володин.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2021 года депутатом Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Документ в том числе вводит одноуровневую систему организации самоуправления на местах и усиливает ответственность глав муниципальных образований. В январе 2022 года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Ко второму чтению документа поступило более 900 поправок, пишет «Парламентская газета».

Документ состоит из 12 глав, в которых содержится 93 статьи. Основные поправки касались полномочий муниципалитетов. Рассмотреть инициативу во втором чтении планировали на пленарном заседании 12 декабря.

Напомним, по замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.