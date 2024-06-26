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Генпрокуратура взыскала с экс-сотрудников управления делами президента 1,5 млрд рублей

Санкт-Петербургский городской суд признал законным взыскание по иску Генпрокуратуры с бывших высокопоставленных сотрудников управления делами президента (УДП) и связанных с ними предпринимателей почти 1,5 млрд рублей, 14 квартир и 118 нежилых помещений. Решение было принято судьёй Марианной Шумских.

Иск об обращении в доход государства более 1,3 млрд рублей и тысяч квадратных метров жилой и нежилой площади в элитных домах был подан в конце прошлого года заместителем генерального прокурора России Игорем Ткачевым. Рассматривался и был удовлетворён Петроградским районным судом Санкт-Петербурга.

Сам иск об обращении в доход государства более 1,3 млрд рублей и тысяч квадратных метров жилой и нежилой площади в элитных корпусах на Староволынской улице был подан еще в конце прошлого года замгенпрокурора России Игорем Ткачевым. Рассматривался он и был удовлетворен Петроградским райсудом Санкт-Петербурга по месту регистрации одного из ответчиков, 75-летнего экс-заместителя главы УДП Ивана Малюшина. Помимо него в списке также числились еще 15 физических лиц, включая бывшего первого заместителя УДП Сергея Ковалева, а также 5 юридических лиц. Само УДП фигурировало в иске как третье лицо, пишет «Коммерсантъ».

С 1992 года в состав медцентра ведомства входила клиническая больница (КБ) №1. Центром руководил Сергей Миронов, а КБ — его родной старший брат Николай. В 2000 году на баланс больницы был передан недостроенный корпус НИИ детской гематологии Минздрава на Староволынской улице в зеленой зоне рядом с «ближней дачей Сталина». «Вопреки интересам общества и государства братья Мироновы решили воспользоваться данной недвижимостью в целях личного обогащения»,— указал в своем иске Игорь Ткачев, отметив, что они «свои действия прикрыли инвестиционным проектом». Недострой было решено возвести, перепрофилировав его под элитное жилье, а на земельном участке рядом возвести еще несколько жилых корпусов. Соответствующее разрешение господа Мироновы, по данным Генпрокуратуры, получили от административного секретаря ФГУП «Строительное объединение» УДП Виктора Михайлова, который, в свою очередь, подыскал застройщиков. Однако, так как земля под будущими корпусами принадлежала правительству столицы, руководство медцентра обратилось к мэру Москвы с просьбой передать ему эти активы, объяснив, что будущее жилье — около 80 тысяч квадратных метров будет выделено очередникам из числа врачей. Согласие было получено, и началось строительство, из которого на долю государства предполагалось выделить 30% квартир и 20% нежилых помещений. В 2004 году медцентр был упразднен, а в документах инвестирования стало фигурировать уже само УДП.

В 2009–2014 годах многоэтажки были возведены, а протоколы распределения площадей между государством и инвесторами подписали господа Ковалев и Малюшин, которые, по мнению прокуроров, при этом «пренебрегли обязанностью добросовестно осуществлять должностные полномочия, соблюдать ограничения и запреты, связанные с государственной службой». Выразилось это в том, что их родственники, как и господ Мироновых и Михайлова, получили в новостройках квартиры, машино-места и офисные нежилые помещения в цокольных этажах. Впоследствии большинство из этих объектов недвижимости они продали, а за близкими чиновников осталась всего одна квартира. Между тем договоры с инвесторами, у которых осталось действительно много недвижимости, прокуроры потребовали признать ничтожными.

Общий ущерб за счет выведенной из государственной доли недвижимости в надзорном ведомстве оценили по кадастровой стоимости прошлых лет в 1 304 919 000 рублей. Их и должны выплатить солидарно экс-чиновники и инвесторы, у которых также отобрали 14 квартир и 118 нежилых помещений.

Представитель ответчиков-соинвесторов, руководитель судебно-арбитражной практики Московской коллегии адвокатов имени генерал-майора юстиции А. С. Кудряшова Евгений Матлахов, апелляционная инстанция приняла отказ прокуратуры от иска в отношении одного из ключевых фигурантов дела, при этом сохранив свою позицию в отношении остальных лиц, «никак не причастных к строительству ЖК». По его словам, суд также оставил без рассмотрения апелляционные жалобы собственников квартир ЖК — физических лиц, которые приобретали недвижимость по объявлениям, аргументировав, что их права никак не затрагиваются, притом что у них также изымается жилье. Второй представитель ответчиков, глава МКА имени Кудряшова Марина Ярош, считает, что Генпрокуратура так и не привела ни одного доказательства, свидетельствующего о каких-либо коррупционных действиях ответчиков при распределении квартир. Защитники намерены обратиться в кассационную инстанцию, отмечая, что решение судов Санкт-Петербурга и позиция надзорного ведомства «противоречат позиции Конституционного суда России». Чуть более месяца назад КС убрал сроки давности для прокурорских исков в рамках антикоррупционного законодательства, уточнив перечень лиц, на которых оно распространяется. Отметим, что добросовестные приобретатели активов и инвесторы в него не входят.