В России и мире

Стоимость новостроек в России начала медленно снижаться

Ограниченный спрос и необходимость стимулировать продажи для наполнения эскроу-счетов вынуждают девелоперов активнее предлагать покупателям скидки. Под их давлением некоторые аналитики зафиксировали снижение средней стоимости предложения новостроек в пределах 1% за месяц. Наиболее выраженной динамика оказалась в Красноярске и Ростове-на-Дону. Отрицательная коррекция, вероятно, продолжится в январе, но вряд ли станет существенной.

Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынка России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в декабре составила 177,1 тыс. руб. за кв. м, сократившись за месяц на 0,02%. Такие данные приводят в «ЦИАН.Аналитике». Аналитики «Авито Недвижимости» зафиксировали снижение на 1%, до 165 тыс. руб. за кв. м. Средняя стоимость лота, по данным аналитиков, составляет 8,4 млн руб. Этот показатель за месяц не изменился.

Но снижение пока отмечают не все аналитики. Согласно «Этажам», в России в целом средняя стоимость новостроек сейчас 131,1 тыс. руб. За месяц она прибавила 0,3%. Аналитики «Яндекс Недвижимости» отметили прирост значения на 0,9% за месяц, до 173 тыс. руб. за кв. м в городах-миллионниках.

Наиболее выраженное снижение средней стоимости первичной недвижимости за месяц в «ЦИАН.Аналитике» отметили в Красноярске — на 6,4%, до 135,5 тыс. руб. за кв. м. В Ростове-на-Дону сокращение составило 3%, до 146,9 тыс. руб. за кв. м. Хотя в Тюмени, по данным «Этажей», значение выросло на 0,6%, до 141 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге средняя стоимость новостроек сейчас 259,2 тыс. руб. за кв. м, за месяц она прибавила 0,2%. В Москве значение сократилось на 1,2%, до 379,2 тыс. руб. за кв. м.

Фактический спрос, по мнению руководителя «ЦИАН.Аналитики» Алексея Попова, выше первоначальных ожиданий рынка за счет инвестиционной активности на фоне ослабления рубля, стабилизации ситуации с лимитами по семейной ипотеке, сезонности и роста числа лотов со скидками. «Сейчас стимулирующие акции — это не формальная предпраздничная активность, а необходимость, обусловленная объективными трудностями с выполнением планов продаж»,— говорит он.