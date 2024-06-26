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В Калуге первое свидание после онлайн-знакомства закончилось убийством

В Калуге возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины, сообщили следователи регионального СУ СК России.

Видео: Видео СУ СК России по Калужской области

16 декабря в квартире дома по улице Тульской было обнаружено тело 44-летней женщины с колото-резаными ранами. По версии следствия, 54-летний калужанин познакомился с женщиной в соцсети. 15 декабря они договорились встретиться у неё в квартире. Однако в ночь на 16 декабря они поругались, тогда подозреваемый взял нож и ударил им свою новую знакомую не менее пяти раз. Женщина скончалась на месте преступления, пишет Kaluga-poisk.ru.

Подозреваемого оставят под стражей, по уголовному делу проводят комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства убийства.