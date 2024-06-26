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В Калуге при падении башенного крана погиб человек

По факту гибели человека под башенным краном в Калуге возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете.

23 декабря на строительной площадке на улице Хорошая в Калуге проводились строительные работы, когда обрушился башенный кран. В результате 66-летний машинист крана, который был в кабине, получил травмы и скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», пишет Kaluga-poisk.ru.