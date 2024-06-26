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Роспотребнадзор сообщил о росте активности ОРВИ

Рост активности острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) наблюдается на территории России, однако такая ситуация характерна для этого времени года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации отмечается рост активности острых респираторных вирусных инфекций, характерный для этого времени года. В структуре возбудителей увеличивается доля вирусов гриппа, при этом доминирует вирус грипп А(H1N1)2009. Этот вирус чаще других вызывает тяжелое течение заболевания и приводит к легочным осложнениям. Поэтому этой зимой нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью», - говорится в сообщении.

Там уточнили, что вирус гриппа может в течение 24 часов прогрессировать до тяжелых осложнений, наиболее частым из них является пневмония, которая составляет 65% всех осложнений и может приводить к летальным исходам. Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.

В ведомстве порекомендовали в целях профилактики избегать контактов с людьми с симптомами ОРВИ, мыть руки с мылом, пользоваться антисептиком, сохранять чистоту в доме, проветривать помещения. «По возможности, избегайте посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях, соблюдайте режим дня и ведите здоровый образ жизни. Профилактике гриппа и ОРВИ способствует укрепление и закаливание организма: высыпайтесь, старайтесь больше находиться на свежем воздухе, одевайтесь по погоде. Включите в рацион продукты, богатые белками, витаминами, минеральными веществами: цитрусовые, киви, сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или курагой», - добавили в пресс-службе.

Там также напомнили, что заболевание гриппом, перенесенное «на ногах», то есть позднее обращение к врачу, может привести к развитию осложнений, пишет ТАСС.