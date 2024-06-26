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Разработка ученых позволит производить безопасные для животных кормовые добавки

Разработка ученых Пермского Политеха позволит производить безопасные для животных кормовые добавки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в университете.



Фото здесь и далее: Пермский Политех

Ученые Пермского Политеха разработали технологию получения кормовой добавки, которая содержит амилолитические ферменты. Они участвуют в пищеварении и расщепляют крахмал на более простые сахара, которые усваивает организм.

В сельскохозяйственной отрасли в корма животных и птиц в больших количествах добавляют антибиотики для снижения заболеваемости. Но их применение имеет и обратный эффект: у скота ухудшается микрофлора кишечника, появляются проблемы с желудочно-кишечным трактом, из-за чего качество получаемых продуктов падает.

Кроме того, активное применение антибиотиков в сельском хозяйстве – это риск увеличения устойчивости к ним у людей. Альтернативой могут служить кормовые добавки на основе пробиотиков (бактерий, которые безопасны для человека и участвуют в пищеварении) и синтезированных ими ферментов.

Методика ученых Пермского Политеха позволяет эффективно и дешево производить кормовую добавку с содержанием пробиотиков и амилазы. Активность ферментов при таком способе сохраняется на достаточно высоком уровне – до 0,34 ед./г. Благодаря этой разработке отпадает необходимость смешивать концентрированные препараты пробиотиков и ферментов с большими объемами корма, который дают животным.

Это возможность отказаться от антибиотиков в сельскохозяйственной отрасли, поскольку наличие в добавке пробиотических микроорганизмов и ферментов способствует более хорошей перевариваемости кормов и улучшению состояния желудочно-кишечного тракта животных и птиц.