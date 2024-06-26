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Трамп заявил о желании забрать Канаду, Гренландию и Панамский канал

Канада и Гренландия должны войти в состав США, заявил избранный американский президент Дональд Трамп. Он добавил, что также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти.

В частности, Трамп заявил, что многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. По его словам, канадцы больше не могут терпеть «огромные торговые дефициты и субсидии», удерживающие страну на плаву.

Фото: Газета.Ру

Присоединить Гренландию к США Дональд Трамп мечтает с 2019 года. Тогда он впервые заявил о желании купить остров, формально принадлежащий Дании. Ему отказали, однако уже в декабре 2024-го республиканец вновь поднял этот вопрос. По мнению избранного президента США, «владение и контроль над Гренландией» необходимо для «свободы во всем мире». Власти Дании и руководство острова ответили довольно жестко, добавив, что территория не продается. По словам Трампа, Россия и Китай усилили влияние в Арктическом регионе, а их корабли якобы повсюду, и жители острова получат «существенные преимущества, если и когда» он станет частью Соединенных Штатов. Власти Дании в ответ изменили государственный герб. С него убрали три короны и добавили гербы Гренландии и Фарерских островов.

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Не обошел стороной Трамп и Панамский канал, отмечает «Газета.Ру». По словам избранного президента США, передача контроля над ним Панаме в 1999 году «была глупостью». Республиканец заявил, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. Трамп добавил, что власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей. В МИД Панамы в ответ заявили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается.