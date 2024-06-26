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Илон Маск подумывает о покупке футбольного клуба «Ливерпуль»

Самый богатый человек мира, американский предприниматель Илон Маск рассматривает возможность покупки одного из наиболее популярных футбольных клубов мира — «Ливерпуля». Об этом заявил отец бизнесмена Эррол Маск в интервью Times Radio.

В «Ливерпуле» официально никак не отреагировали на это заявление, но, по сообщению издания The Times, ссылающегося на инсайдеров, владельцы клуба не намерены ничего продавать. Однако учитывая состояние Илона Маска, оцениваемое более чем в $420 млрд, ему вполне по силам сделать предложение, от которого будет невозможно отказаться.

Для бизнесмена покупка «Ливерпуля» вряд ли может рассматриваться как полноценный бизнес-проект, тем более что команда в последнее время убыточна, передает «Коммерсант». Как дал понять Эррол Маск, тут дело скорее в сентиментальных чувствах: бабушка Илона Маска была родом из Ливерпуля, и это совсем не чужой город для него.