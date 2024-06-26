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Грабитель похитил смартфоны более чем на миллион рублей в Рождество и был пойман

В Калужской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли разбойное нападение на сотрудницу салона сотовой связи, произошедшее в городе Малоярославец.

Инцидент случился днём 7 января. В магазин зашёл мужчина, который был одет в медицинскую маску. Он осмотрел витрины, после чего подошёл к продавцу, схватил её за воротник и отвёл в подсобное помещение, где заставил открыть сейф, угрожая применить насилие. Налётчик похитил из хранилища дорогостоящие смартфоны, сложил их в коробку и скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила более одного миллиона рублей, пишет Kaluga-poisk.ru.

Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. По данным полиции, преступление совершил 33-летний житель Малоярославецкого района. Его подельник, 48-летний мужчина из Калужской области, был задержан в Подмосковье. Оба подозреваемых были доставлены в отдел полиции в Малоярославце.

Часть похищенных телефонов изъяли.