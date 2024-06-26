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В Подмосковье 16-летний мигрант задержан по подозрению в подготовке теракта в школе

В Реутове в Московской области правоохранители предотвратили нападение на местную школу. В подготовке теракта подозревается 16-летний подросток из Таджикистана.

Фото: МК: срочные новости / Telegram

Спецслужбы предотвратили теракт в реутовской школе №1. В покушении подозревают 16-летнего учащегося образовательного заведения. Для этих целей парень приготовил три ножа. Юноша приехал из Таджикистана. В России находился без регистрации. Следствие полагает, что в соцсетях он вступил в группу «Колумбайн» (террористическая организация, запрещённая в РФ). В ее чатах неоднократно звучали призывы к терактам в российских школах, пишет МК.

При обыске у мигранта изъяли три ножа и множество записей, имеющих доказательное значение. Школьника подозревают в подготовке теракта.