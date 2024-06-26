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В «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили изрезанное тело женщины

Убитую женщину нашли в раритетном автомобиле ЗАЗ актера Юрия (Гоши) Куценко в Москве, предполагаемый убийца задержан, сообщили в правоохранительных органах.

Фото: Mash

19 января на Кутузовском проспекте возле дома 1/7 в машине ЗАЗ, которая принадлежит актеру Юрию (Гоше) Куценко, нашли тело изрезанной женщины.

«Предполагаемый преступник уже задержан. Предварительно, и погибшая, и фигурант вели маргинальный образ жизни», - сказал источник.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 января фигурант возле дома на Кутузовском проспекте, будучи пьяным, поссорился со знакомой и не менее двух раз ударил ее ножом. Женщина скончалась на месте. После этого, чтобы скрыть следы преступления, он перетащил тело в припаркованный автомобиль, пишет РИА Новости.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.