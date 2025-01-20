В России и мире

Философ Дугин: Борьба за традиционные ценности может сблизить Путина и Трампа

Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин предположил, каким образом возможно улучшить отношения России и США. Его слова приводит РИА Новости.

Дугин допустил, что диалог стран может улучшиться, поскольку оба государства возглавляют сторонники традиционных ценностей. По его мнению, именно борьба за эти идеалы сблизит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Кроме того, страны объединяет «тип сильного харизматического лидера».

«И сейчас вот именно такой харизматический лидер правит Америкой, а у нас такой харизматический русский лидер, верховный правитель, правит Россией вот 25 лет с огромным успехом», - отметил эксперт.

Ранее Дугин заявил, что Трамп может отложить решение конфликта на Украине. Он указал, что у американского лидера есть также и другие приоритеты.