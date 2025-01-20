В России и мире

Ход СВО, ликвидацию последствий разлива мазута и инаугурацию Трампа россияне считают наиболее важными событиями последней недели — опрос

Более четверти россиян (29%) оценивают события специальной операции, как важнейшие за последнюю неделю, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные в пятницу на официальном сайте социологического центра.

Согласно опросу, мероприятия по ликвидации последствий крушения нефтяных танкеров в Керченском проливе наиболее важным из значимых событий считают 8% респондентов, пишет «Интерфакс».

В рейтинг наиболее значимых событий также вошла процедура вступления Дональда Трампа в должность президента США, отмечают социологи.

Опрос проводился 17-19 января 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.