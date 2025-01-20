В России и мире

Путин заявил о готовности поговорить с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности спокойно поговорить с главой США Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.

«Нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, проговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы, но, повторяю, это прежде всего зависит от решений и выбора действующей американской администрации», - сказал Путин во время посещения МГУ тележурналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину.

Трамп ранее заявил, что желает «немедленно» встретиться с Путиным и получает «сигналы» о том, что российский лидер также этого хочет, пишет РИА Новости.