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Трамп назвал препятствие на пути решения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не удастся завершить «просто», пока цены на нефть в мире остаются высокими, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

«Мы хотим, чтобы ОПЕК снизил цены на нефть, и это автоматически остановит трагедию, которая происходит на Украине. Это ужасная трагедия для обеих сторон. Более миллиона мужчин погибли, и каждую неделю они теряют тысячи людей… Пока цены на нефть высоки, эта война не закончится так просто», – сказал Трамп журналистам после прибытия в Северную Каролину.

По словам Трампа, конфликт на Украине «никогда бы не произошел», если бы он был президентом в 2022 году. Он также призвал ОПЕК «действовать» и снизить цены ради завершения конфликта, пишет РИА Новости.