В России и мире

РФ не будет участвовать в мероприятиях Польши ко дню освобождения Освенцима

Россия не будет участвовать в организованных Польшей мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, из-за искажения истории. Об этом заявил посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.

«Уже несколько лет мы не участвуем в этих мероприятиях, потому что там происходит, по сути дела, искажение истории, - сказал дипломат в эфире телеканала "Звезда". - Уже давно, начиная с 2014 года, никто из участников, кроме представителей России, не упоминает о том, кто освобождал и гитлеровский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау, и Польшу, и Европу от нацистской нечисти».

Как отметил Андреев, с 2021 года России не предоставляют слова на этих церемониях. «Раньше мы имели возможность заявить свой взгляд на историю. Теперь такой возможности нет, а присутствовать на мероприятиях, где безнаказанно допускается фальсификация истории, мы не считаем для себя возможным», - заключил посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что 27 января российские дипломаты из генконсульства в Кракове почтят память погибших соотечественников всех национальностей бывшего Советского Союза. Цветы и венки будут возложены на кладбище в Освенциме, где похоронены бойцы, павшие при освобождении города и его окрестностей, а также к памятнику советским узникам на территории музея Аушвиц-Биркенау.

27 января 1945 года советские войска в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции освободили концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) - самый крупный концлагерь, созданный нацистами. По данным мемориального комплекса и музея Освенцима, за годы Второй мировой войны в нем погибли от 1,1 млн до 1,5 млн человек.