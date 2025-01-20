В России и мире

Российский аналог «Евровидения» пройдет в 2025 году

В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина, в 2025 году в Москве и Московской области будет проведён международный музыкальный конкурс «Интервидение».

Организацию конкурса поручено возглавить вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, а председателем наблюдательного совета станет первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, пишет «Интерфакс».

Указ опубликован на портале правовой информации.

Министр культуры РФ Ольга Любимова предложила создать музыкальный конкурс «Интервидение» в ноябре 2023 года. В сентябре 2024 года специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что «Интервидение», как ожидается, пройдет осенью 2025 года, участие в нем примет около 20 стран.