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В России и мире

Путин поручил обновить процесс приема на платное обучение в вузах

06.02.2025 21:31|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин поручил правительству обновить правила приема на платное обучение в вузах и исключить чрезмерный набор по специальностям с низким спросом.

«Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений — на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда. И тем более не допустить обучения по таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах. Сейчас не буду вдаваться, это иногда просто некрасиво выглядит. И очень низкий уровень качества подготовки специалистов, которые в конечном итоге и не нужны никому», — сказал он во время заседания Совета по науке и образованию.

Глава государства также поддержал предложение Минобрнауки предоставлять льготные образовательные кредиты по ставке три процента только по приоритетным направлениям подготовки.

«Согласно кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024-м», — указал российский лидер.

По его словам, основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием — более 60 процентов, пишут РИА Новости

Тем не менее правительство должно обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах с учетом планов по повышению производительности труда и роботизации в России, добавил Путин.

Теги: #образование #вуз #Россия #поступление #высшее образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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