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Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, указ размещен на сайте Кремля.

«В связи с заявлением Губернатора Новгородской области Никитина A.С. o досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ Я"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» постановляю принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу», - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.