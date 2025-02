В России и мире

Жена Оззи Осборна рассказала, что он не может ходить

Вокалист рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн больше не может ходить, но сохранил голос. Об этом газете The Sun рассказала Шэрон Осборн, жена музыканта, страдающего болезнью Паркинсона.

5 февраля она также объявила о том, что 5 июля Black Sabbath сыграет свой первый за 20 лет концерт в оригинальном составе. По ее словам, для ее мужа это выступление будет последним.

«Он очень рад возможности вернуться [на сцену] и очень эмоционально это воспринимает. Болезнь Паркинсона - прогрессирующее заболевание, и состояние страдающего им человека нельзя стабилизировать. Болезнь повлияла на разные части его организма, в том числе на ноги, но его голос так же хорош, как раньше», - сказала она.

Сам Осборн в интервью радиостанции SiriusXM подтвердил, что теперь передвигается только в инвалидном кресле, но добавил, что не теряет присутствия духа.

«Я дожил до 2025 года. Я не могу ходить, но знаете, что мне пришло в голову во время праздников? Как бы я ни ныл, я по-прежнему жив, - сказал музыкант. - Хоть я и жалуюсь, что не могу ходить, задумавшись, я понимаю, что множество людей не сделали и половину того, чего сделал я, и уже умерли».

Прощальный концерт Осборна состоится на футбольном стадионе «Вилла Парк» в родном для участников коллектива английском Бирмингеме. По словам Шэрон Осборн, дом, где родился и вырос ее муж, расположен всего в 1,5 км от стадиона. На сцену выйдет классический состав Black Sabbath: вокалист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Ожидается, что 76-летний вокалист сперва продемонстрирует короткую сольную программу, а затем присоединится к коллегам.

Перед зрителями выступят и другие знаковые коллективы, включая Metallica, Slayer, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon и Gojira. Музыкальным директором концерта назначен гитарист рок-команды Rage Against the Machine Том Морелло. По его словам, речь идет о «величайшем металлическом шоу» в истории. Сам Морелло будет на нем частью новой супергруппы (коллектив, каждый участник которого к моменту основания имеет звездный статус), в состав которой войдут вокалист Limp Bizkit Фред Дёрст, лидер The Smashing Pumpkins Билли Корган, гитарист Слэш (настоящее имя - Сол Хадсон) и мультиинструменталист Вольфганг Ван Хален.

Билеты на концерт поступят в продажу 14 февраля. Заработанные средства пойдут на поддержку благотворительных организаций, которые оказывают помощь людям, страдающим от болезни Паркинсона, и тяжелобольным детям. По словам Шэрон Осборн, никто из музыкантов, согласившихся выйти на сцену в Бирмингеме, «не заработает ни пенса» на этом выступлении, пишет ТАСС.

Группа Black Sabbath была основана в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, имеющий три американские премии «Грэмми», продал свыше 75 млн копий своих альбомов по всему миру. В 2017 году музыканты объявили о завершении совместной работы. Позднее Осборн выпустил два сольных диска.

В 2020 году Осборн впервые публично рассказал о своей борьбе с болезнью Паркинсона. В 2023 году он объявил о прекращении гастрольной деятельности из-за ухудшения здоровья в связи с полученной еще в 2019 году травмой позвоночника. Всего за свою более чем полувековую карьеру Осборн дал свыше 2,5 тыс. концертов, в том числе в России.