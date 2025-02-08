В России и мире

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике покидает свой пост

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что покидает свой пост.

Фото: Всероссийская федерация художественной гимнастики

«Художественная гимнастика - это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», - сказала Ирина Винер журналистам.

Она добавила, что намерена передать «накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд», пишет ТАСС.