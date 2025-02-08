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В ГД рассказали, как сэкономить на межевании земельных участков

Председатель комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям (фракция «КПРФ») России Сергей Гаврилов рассказал, почему в преддверии вступления в силу изменений в правила регистрации сделок с земельными участками важно определить границы земельного участка и как сделать такое межевание в 10 раз дешевле или даже провести межевание за счет бюджетов местных властей.

«Собственникам земельных участков, у которых не определены границы, желательно их оформить, пройдя процедуру межевания. Узнать, внесены ли в ЕГРН границы земельного участка, просто - если они не определены, то в выписке будет указано, что границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, а если смотреть на публичной кадастровой карте в интернете, то в описании объекта стоит отметка «Без координат границ» или площадь указана как декларированная - это значит границы участка не установлены», - пояснил он.

Установление границ участка избавит собственников от многих юридических проблем: если вы проведете межевание, в ЕГРН вносятся точные границы вашего участка, так вы защитите свои права и сведете к минимуму возникновение земельных споров, указал депутат. «Уточнение границ поможет исправить возможные ошибки, в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Ошибки в площади участка могут стать причиной неверного определения его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера земельного налога. Разделить участок можно только при наличии установленных границ», - рассказал Гаврилов.

До принятия поправок в закон о кадастровой деятельности дачники заказывали индивидуальные процедуры определения границ (межевание) за 10-15 тысяч рублей, теперь комплексные кадастровые работы могут заказывать централизовано целые СНТ. «Комплексные кадастровые работы позволяют провести массовое межевание - зарегистрировать границы всех участков в СНТ за одну процедуру или исправить кадастровые ошибки и сдвиги. Ранее, чтобы исправить общий сдвиг на территории СНТ, приходилось межевать участки по одному, а процедура исправления длилась годами, так как пока не изменится граница у одного участка, другой участок менять нельзя. Теперь такую ситуацию можно исправить за одно межевое дело», - сообщил депутат.

Для проведения комплексных кадастровых работ готовится один межевой план, съемка делается сразу на все СНТ. «В итоге каждый собственник оплачивает сумму 1000-1500 рублей за межевание своего участка. Это в 10 раз меньше, чем при индивидуальном заказе. И, кстати, несмотря на то, что закон позволяет быть инициатором комплексных кадастровых работ самими СНТ, никто не отменил проведение общего межевания за счет бюджетных средств. Чтобы уточнить возможность бесплатного межевания, нужно направить запрос муниципальным властям от имени СНТ. Местные власти спокойно могут поставить этот пункт в проект бюджета, чтобы запланировать эти расходы и оплатить», - заключил Сергей Гаврилов.

С 1 марта 2025 года вступят в силу изменения в правилах регистрации сделок с земельными участками, говорится в сообщении Росреестра. Так, с марта нельзя будет выполнить регистрационные действия в отношении участка, если сведений о его границах нет в ЕГРН. Земельный участок без учтенных границ также не получится поставить на кадастровый учет, а на находящиеся на нем постройки - сооружение, здание или объект незавершенного строительства - нельзя будет оформить права, пишет ТАСС.